Artigianato un’impresa in più nel Piacentino rispetto a fine anno | sono oltre 7mila 200
Nel Piacentino, alla fine del primo trimestre del 2026, il numero di imprese artigiane attive si conferma stabile rispetto alla fine dell’anno precedente, raggiungendo complessivamente oltre 7.200 unità. La cifra rappresenta una leggera variazione rispetto ai dati di fine 2025, mantenendo così un livello di attività invariato in questo settore. I dati arrivano da fonti ufficiali e riguardano le imprese che operano nel comparto dell’artigianato nella provincia.
I primi tre mesi del 2026, vedono l’artigianato piacentino in una posizione di sostanziale stabilità rispetto al 31 dicembre scorso a proposito del numero delle imprese attive, che si attesta a 7.274 (una in più). Resta invece negativo il bilancio rispetto allo stesso trimestre del 2025, che. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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