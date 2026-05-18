Arte e Natura per Bambini a Piazza di Siena

Un evento dedicato ai più piccoli si svolge all’esterno di un edificio storico, in un’area appositamente attrezzata. Sono previsti laboratori didattici e letture animate rivolti a bambini tra i 2 e gli 11 anni. L’iniziativa combina arte e natura, offrendo occasioni di intrattenimento e apprendimento all’aperto. L’evento si svolge in una zona predisposta appositamente per accogliere i bambini e le loro famiglie, creando un ambiente pensato per stimolare la creatività e la curiosità dei più giovani.

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