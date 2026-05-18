L'Arsenal ha ottenuto una vittoria importante contro il Burnley, portandosi a cinque punti di vantaggio sul Manchester City in classifica. La partita si è conclusa con un risultato che rafforza la posizione della squadra in testa alla graduatoria, mentre il Burnley ha subito una sconfitta. La partita ha visto l'Arsenal prevalere sugli avversari, consolidando il proprio advantage in campionato. La vittoria permette alla squadra di mantenere il ritmo e di aumentare le possibilità di mantenere il primo posto.

Calciomercato Inter: il tesoretto per l’estate sale a 90 milioni tra riscatti e addii eccellenti. Quali saranno le mosse del club Malagò: «Conte e Ranieri? Penso che solo un irresponsabile oggi potrebbe anticipare qualcosa. Bisogna capire le disponibilità» Abete: «Chi vedo come Ct dell’Italia? Non vedo nessuno, per il momento c’è Baldini. Chi sarà presidente valuterà» Flick e il Barcellona avanti insieme: ufficiale il rinnovo fino al 2028. Ecco com’è andato finora il suo cammino in Blaugrana Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Arsenal, vittoria pesantissima: Burnley ko e vantaggio che sale a +5 sul City

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Arsenal vs Burnley | Premier League 18 May 2026 Gameplay

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