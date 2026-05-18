Arsenal-Burnley lunedì 18 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Altro clean sheet per i Gunners?

Lunedì 18 maggio 2026 alle 21:00 si disputa il match tra l'Arsenal e il Burnley, due squadre che occupano posizioni molto diverse in classifica. Sono state rese note le formazioni ufficiali e ci sono già quote e pronostici disponibili per questa partita. L'Arsenal cerca il suo terzo clean sheet consecutivo, mentre il Burnley si prepara a affrontare la trasferta con l'obiettivo di ottenere punti importanti. La sfida si presenta come un incontro tra una squadra di vertice e una che lotta nelle retrovie.

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