Arsenal-Burnley lunedì 18 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Altro clean sheet per i Gunners?

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Lunedì 18 maggio 2026 alle 21:00 si disputa il match tra l'Arsenal e il Burnley, due squadre che occupano posizioni molto diverse in classifica. Sono state rese note le formazioni ufficiali e ci sono già quote e pronostici disponibili per questa partita. L'Arsenal cerca il suo terzo clean sheet consecutivo, mentre il Burnley si prepara a affrontare la trasferta con l'obiettivo di ottenere punti importanti. La sfida si presenta come un incontro tra una squadra di vertice e una che lotta nelle retrovie.

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La sfida tra Arsenal e Burnley è il classico testa-coda, la prima della classifica di Premier League contro la penultima o ultima, questo lo vedremo la settimana prossima. Attualmente i Gunners hanno due punti di vantaggio sul Manchester City e, considerando che la squadra di Pep Guardiola non scenderà in campo fino a martedì, i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Arsenal-Burnley (lunedì 18 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Altro clean sheet per i Gunners?
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Arsenal vs Burnley | Premier League 18 May 2026 Gameplay

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