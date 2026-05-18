Arriva all’Inter con i soldi di Bastoni | dopo Akanji nuovo affare con Guardiola

Da calcionews24.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da alcuni giorni si parla di un trasferimento che coinvolge l’Inter e un giocatore acquistato con i fondi provenienti da Bastoni. La trattativa riguarda un’operazione di mercato che segue l’acquisto di Akanji da parte della squadra nerazzurra, e si collega a una collaborazione con l’allenatore Guardiola. Le fonti ufficiali non hanno ancora confermato i dettagli, ma le voci si sono fatte sempre più insistenti tra gli addetti ai lavori nel settore.

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