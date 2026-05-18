Arriva all’Inter con i soldi di Bastoni | dopo Akanji nuovo affare con Guardiola

Da alcuni giorni si parla di un trasferimento che coinvolge l’Inter e un giocatore acquistato con i fondi provenienti da Bastoni. La trattativa riguarda un’operazione di mercato che segue l’acquisto di Akanji da parte della squadra nerazzurra, e si collega a una collaborazione con l’allenatore Guardiola. Le fonti ufficiali non hanno ancora confermato i dettagli, ma le voci si sono fatte sempre più insistenti tra gli addetti ai lavori nel settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il Cagliari è matematicamente salvo! Il 2-1 contro il Torino vale la permanenza in Serie A per la squadra di Pisacane Diretta gol Serie A LIVE: il Cagliari batte il Torino ed è matematicamente salvo, clamoroso sorpasso e controsorpasso tra Cremonese e Lecce! Italiaa la vittoria di Atalanta Bologna: «Questa squadra ha dei valori, mi dispiace sentire certe critiche. Futuro? Servirà valutare ogni aspetto» Palladino dopo la sconfitta dell’Atalanta contro il Bologna: «L’importante era la qualificazione in Conference. Merito ai ragazzi per il raggiungimento di questo obiettivo» Caos sostituzione per Neymar: clamoroso in Brasile, pasticcio del quarto uomo e giallo per proteste! La ricostruzione di quanto successo – VIDEO Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Arriva all’Inter con i soldi di Bastoni: dopo Akanji, nuovo affare con Guardiola ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BASTONI: lInter ha sbagliato comunicazione Sullo stesso argomento Barcellona all’assalto di Bastoni: Dani Olmo (o Ferran Torres) nell’affare con l’Inter | CMIl club blaugrana ha individuato nel difensore della Nazionale il rinforzo ideale per la retroguardia di Flick Nelle ultime settimane si sono... Bastoni e l’addio all’Inter, l’erede gioca in Serie A: affare con la rivaleChivu apprezza molto Calafiori, ma l’Arsenal non sembra propenso a venderlo Non solo Thuram, anche Alessandro Bastoni è un papabile a lasciare... LAZIO SOTTO ALL’INTERVALLO La squadra di Maurizio Sarri va in svantaggio al 14’ con l’autogol di Marusic su calcio d’angolo, poi al 35’ arriva il raddoppio di Lautaro Martinez, servito da Dumfries dopo un recupero palla su Nuno Tavares. #Corrieredel x.com Allegri alla conferenza: 70 punti non bastano. Dobbiamo prepararci per una partita seria. Abbiamo concesso gol che erano troppo facili nelle ultime partite, forse perché eravamo troppo ansiosi di vincere. Cardinale? Ha sottolineato il supporto del club e ha a reddit Dalla Juve all’Inter, arriva la stretta di mano: affare con contropartitaDalla Juve all’Inter, ma con una tappa intermedia che è stata decisiva per la sua crescita. L’affare sembra davvero destinato a chiudersi nel prossimo calciomercato, forse già all’inizio della ... calciomercato.it