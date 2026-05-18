Arresti ad Aprilia il comandante Angelillo | Risposta forte alle istanze di sicurezza della comunità | IL VIDEO

Nella cittadina di Aprilia sono stati effettuati degli arresti, secondo quanto dichiarato dal comandante locale. In un video, l’ufficiale ha affermato che l’operazione rappresenta una risposta concreta alle richieste di sicurezza provenienti dalla comunità. Ha specificato che l’intervento si è concentrato in un’area segnata da problemi di ordine pubblico e da eventi di natura emergenziale. La notizia ha suscitato attenzione tra i residenti, che si aspettano azioni di questo tipo per garantire maggiore tranquillità.

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