Arresti ad Aprilia il comandante Angelillo | Risposta forte alle istanze di sicurezza della comunità | IL VIDEO

Da latinatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella cittadina di Aprilia sono stati effettuati degli arresti, secondo quanto dichiarato dal comandante locale. In un video, l’ufficiale ha affermato che l’operazione rappresenta una risposta concreta alle richieste di sicurezza provenienti dalla comunità. Ha specificato che l’intervento si è concentrato in un’area segnata da problemi di ordine pubblico e da eventi di natura emergenziale. La notizia ha suscitato attenzione tra i residenti, che si aspettano azioni di questo tipo per garantire maggiore tranquillità.

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“Questa operazione offre una risposta a istanze forti di sicurezza della comunità di Aprilia. Siamo intervenuti in una zona interessata da forti turbamenti per l'ordine e la sicurezza pubblica e da fatti emergenziali. La risposta è nell'aver individuato un'organizzazione criminale che non aveva. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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