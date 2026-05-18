Arrestato e estradato dalla Spagna il terzo rapitore di Danilo Valeri figlio del Sorcio boss di San Basilio

Un uomo di 26 anni di Roma è stato arrestato in Spagna e successivamente estradato in Italia. L’arresto si riferisce al rapimento avvenuto a dicembre 2022, coinvolgendo il figlio di un noto boss di San Basilio. Si tratta del terzo individuo coinvolto nell’episodio, secondo le fonti ufficiali. La vicenda riguarda un evento che ha attirato l’attenzione per i legami con ambienti criminali e la presenza di un’operazione internazionale di polizia.

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