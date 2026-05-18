Armani arriva in Spagna per costruire case di lusso con Rafa Nadal
Un nuovo progetto immobiliare di lusso sta per essere avviato in Spagna, con la collaborazione di un noto tennista. Armani, noto stilista italiano, è coinvolto nella realizzazione di residenze esclusive, mentre il tennista funge da partner nel progetto. La collaborazione si inserisce in un piano di sviluppo immobiliare che mira a offrire abitazioni di alta gamma nella regione. La partnership è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui tempi di realizzazione o sui soggetti coinvolti.
A meno di un anno dalla sua morte, Giorgio Armani continua a essere il faro dell’eleganza che ha fatto del concetto della sottrazione la sua cifra stilistica. Nel corso della sua vita lo stilista ha ridefinito le regole della moda, ma non si è fermato solo agli abiti. Come tutti i grandi, Armani. 🔗 Leggi su Today.it
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