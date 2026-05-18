Durante l’ultima puntata di Verissimo, Arisa ha parlato apertamente della sua vita sentimentale, rivelando di essere molto focosa quando è fidanzata. La cantante ha condiviso alcuni dettagli sul suo carattere e sul modo in cui vive le relazioni amorose. La sua intervista ha attirato l’attenzione dei media, suscitando curiosità tra i fan. La discussione si è concentrata principalmente sui sentimenti e sui comportamenti dell’artista durante i momenti di intimità.

Arisa torna a far parlare di sé e lo fa ancora una volta senza filtri. Ospite dell’ultima puntata di Verissimo condotto da Silvia Toffanin, la cantante si è lasciata andare a confessioni intime e ironiche sulla sua vita sentimentale, conquistando immediatamente il pubblico social e gli amanti del gossip. Durante l’intervista, Arisa ha raccontato di essere attualmente single e di vivere con serenità questa fase della sua vita. Tuttavia, parlando di amore e passione, la cantante ha regalato uno dei momenti più discussi della trasmissione: “Quando sono fidanzata sono molto focosa con il mio fidanzato, però purtroppo se non sono fidanzata non ho rapporti occasionali”. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Arisa a Verissimo: “Quando sono fidanzata sono molto focosa”

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