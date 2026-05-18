Durante un'intervista a Verissimo, la cantante ha dichiarato di cercare un amore autentico e ha spiegato di evitare incontri tramite le app di messaggistica. Ha anche parlato del fatto che le app di incontri sono diventate un vero e proprio lavoro per lei, senza entrare nei dettagli. Inoltre, ha commentato le reazioni ai commenti sul suo aspetto fisico, senza esprimere una posizione specifica, limitandosi a condividere le sue impressioni.

? Punti chiave Perché le app di incontri sono diventate un lavoro per Arisa?. Come ha reagito la cantante ai commenti sul suo aspetto fisico?. Cosa ha spinto l'artista a rifiutare i consigli delle amiche?. Quali sono le condizioni che Arisa cerca per un amore vero?.? In Breve Rifiuto delle app di incontri per mancanza di chimica e gestione messaggi. Nuova consapevolezza estetica dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2026. Preferenza per la naturalezza domestica rispetto ai modelli digitali superficiali. Arisa dichiara serenità nella solitudine nonostante il desiderio di un partner. Arisa ha svelato le sue verità più intime durante l’intervista rilasciata nel salotto di Verissimo, affrontando temi che spaziano dalla sessualità alla cura del proprio corpo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arisa a Verissimo: “Cerco amore vero, non incontri via app

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

QUANDO ASCOLTI SAL DA VINCI A SANREMO2026

Sullo stesso argomento

Arisa a Verissimo spiazza tutti: amore, corpo e fragilitàOspite nel salotto di Silvia Toffanin, Arisa ha aperto il suo cuore sulla vita sentimentale.

Arisa a Verissimo replica alle critiche sul suo fisico: “Sono cresciuta”. Poi parla d’amoreUn periodo ricco di soddisfazioni, per Arisa, che arriva a Verissimo con un carico di esperienze tutto nuovo che parte dal grande ritorno al Festival...

Verissimo, Arisa e le critiche sul fisico: Le persone le lascio pensare, e sull'amore: Sono single ma con il mio fidanzato sono molto focosaOspite di Silvia Toffanin, Arisa, una delle più belle voci italiane, che si è raccontata tra vita, carriera, polemiche e vita sentimentale. Tutti i dettagli ... libero.it

Arisa: Se non sono fidanzata, non ho relazioni occasionaliLa cantautrice Arisa si racconta a Verissimo e parla della sua situazione sentimentale: Non cerco, in questo momento sto molto bene ... tgcom24.mediaset.it