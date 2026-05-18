Arezzo nella morsa dell' inverno demografico Quali soluzioni per attrarre nuovi residenti?

Da arezzonotizie.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi venti anni, la popolazione di Arezzo è diminuita di circa 5.000 abitanti, passando da 100.000 a poco più di 95.000. Questa diminuzione indica una tendenza al calo demografico che coinvolge anche il territorio comunale, evidenziando una fase di invecchiamento e di riduzione delle nascite. La questione solleva interrogativi sulle strategie adottate per invertire questa tendenza e attrarre nuovi residenti, considerata la perdita di popolazione registrata nel corso del tempo.

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Arezzo negli ultimi 20 anni è passata da 100mila abitanti a poco più di 95mila e dunque possiamo tranquillamente affermare che, anche per l’ambito comunale, è arrivato l’inverno demografico. Un fenomeno che condiziona l’attività amministrativa e influenza negativamente gli attori chiamati a. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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