Ad Arezzo, la campagna elettorale si è spostata dai temi tradizionali come parcheggi e sicurezza a una fase più complessa, quella del dibattito sul settore previdenziale. Recentemente, durante un confronto pubblico, è stato sollevato un quesito particolare rivolto a uno dei partecipanti: “Lei è davvero general manager di sé stesso?” L’evento ha attirato l’attenzione di diversi osservatori, interessati a capire come si svilupperanno le prossime mosse politiche e quali saranno le implicazioni per il settore previdenziale locale.

AREZZO – Ad Arezzo la campagna elettorale ha ufficialmente superato la fase “parcheggi e sicurezza” per entrare nella più avvincente stagione del thriller previdenziale. Protagonisti del nuovo episodio: Vincenzo Ceccarelli e Francesco Lucacci, ormai separati non da idee politiche ma da una cartellina piena di contributi figurativi. Lucacci, candidato consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha infatti controreplicato con entusiasmo notarile alle accuse di “macchina del fango” ricevute dal candidato sindaco del centrosinistra. E lo ha fatto con la delicatezza di un controllo fiscale alle sette del mattino. “La macchina del fango è di chi grida al lupo senza prove”, scrive Lucacci, accusando Ceccarelli di aver reagito con “veemenza e tangibile disperazione”. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, il confronto politico diventa un audit INPS: “Lei è davvero general manager di sé stesso?”

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