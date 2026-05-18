Durante il fine settimana, i Carabinieri di Arezzo hanno intercettato e inseguito un uomo che, evadendo dai domiciliari in bicicletta, trasportava sostanze stupefacenti addosso. L’individuo è stato fermato dopo un inseguimento che si è protratto per diversi minuti, durante i quali ha tentato di sfuggire alle forze dell’ordine pedalando a velocità ridotta. L’episodio si è inserito in un contesto di attività di controllo e contrasto allo spaccio di droga nella provincia, caratterizzato da interventi frequenti e da operazioni di servizio.

Fine settimana intenso per i Carabinieri aretini e per il sempre vivace campionato provinciale dello spaccio creativo, che stavolta ha regalato due performance degne di nota nel giro di poche ore. La prima va in scena la mattina, quando un 51enne già noto alle forze dell’ordine, e teoricamente ristretto ai domiciliari, decide che stare in casa è sopravvalutato e tenta la fuga in bicicletta alla vista dei militari. Una scena che secondo alcuni testimoni ricordava vagamente “Don Matteo”, ma con meno fede e più cocaina. L’uomo, già sottoposto ai domiciliari, avrebbe probabilmente confidato nella proverbiale superiorità tattica della pedalata urbana aretina, ma il piano è durato meno di una salita ai Bastioni. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, evade dai domiciliari in bicicletta con la coca addosso: inseguito più piano del Giro d’Italia

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