Arezzo droga nascosta nell’auto lungo la A1 | fermati due uomini

Durante un controllo sull’autostrada A1, le forze dell’ordine hanno fermato due uomini a bordo di un’auto. Nel corso delle verifiche, sono state trovate diverse sostanze stupefacenti nascoste all’interno del veicolo. Gli agenti hanno sequestrato la droga e arrestato i due uomini coinvolti. L’operazione si è conclusa con il trasferimento delle persone in caserma per ulteriori accertamenti. La polizia ha confermato che si trattava di un’attività mirata al contrasto dello spaccio di droga lungo la rete autostradale.

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AREZZO – Un controllo lungo l’autostrada A1 si è trasformato in un’ operazione antidroga con il sequestro di diverse sostanze stupefacenti e l’arresto di due uomini. L’intervento è stato eseguito dagli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Arezzo-Battifolle nell’area di parcheggio Crocina, lungo la carreggiata sud dell’autostrada. A richiamare l’attenzione dei poliziotti è stata una Mercedes Classe B con targa straniera. I due occupanti, un uomo di 39 anni e uno di 52, avrebbero mostrato atteggiamenti ritenuti sospetti dagli agenti durante le verifiche di routine. Da qui la decisione di controllare in modo approfondito sia il mezzo sia le persone a bordo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Arezzo, droga nascosta nell’auto lungo la A1: fermati due uomini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sorpresi con un chilo di cocaina nascosta nel sedile dell'auto. Arrestati Sullo stesso argomento Pozzuoli, droga nascosta nell’auto: arrestato 36ennePOZZUOLI (NAPOLI), 19 MARZO 2026 – Arrestato a Pozzuoli un uomo di 36 anni per detenzione di droga a fini di spaccio. Maiori, arresto per droga: trovata cocaina nascosta nell’autoArresto a Maiori nell’ambito di un’attività di controllo del territorio condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Amalfi. Droga nascosta nel bagno della scuola: studente agli arresti domiciliariPADOVA - Cinquanta grammi di hashish e un bilancino di precisione Garwin, il pastore belga dei carabinieri, li ha trovati nascosti nel bagno dei maschi del Bernardi, l'istituto ... ilgazzettino.it Maxi sequestro dei carabinieri. Un chilo di coca nascosta nell’autoUn chilo e diversi grammi di cocaina sequestrati, per un valore commerciale che sfiora i 200mila euro. Due gli individui, stranieri e connazionali, finiti in manette. Operazione record in Valtiberina ... lanazione.it