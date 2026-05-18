Arezzo al voto | i temi del confronto

Da arezzonotizie.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo si prepara alle elezioni, con il dibattito che si concentra su diversi temi chiave come i giovani, la sicurezza, il sociale, le opere pubbliche, l’economia e la cultura. Questi argomenti sono stati al centro di un evento tenutosi lo scorso novembre, in occasione del venticinquesimo anniversario della testata giornalistica. La discussione si concentra sulle questioni che interessano direttamente la città e i suoi abitanti, con incontri pubblici e confronti tra candidati e cittadini.

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Giovani, sicurezza, sociale, opere pubbliche, economia e cultura. Un’agenda di argomenti che riprende e sviluppa le questioni affrontate durante “Arezzo Immagina”, l’evento che abbiamo realizzato lo scorso novembre in occasione dei 25 anni della nostra testata. Arezzo Immagina è stato sviluppato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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