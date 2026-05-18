Arena degli Etruschi boom di presenze al Centro Polifunzionale di Matierno

La prima edizione della rassegna musicale e culturale promossa da Musikattiva ha attirato un numero elevato di visitatori all’Arena degli Etruschi, presso il Centro Polifunzionale di Matierno. L’evento, che si è svolto nel fine settimana scorso, ha visto la partecipazione di numerosi artisti e pubblico provenienti dalla zona e oltre. La manifestazione ha previsto diverse performance musicali e attività culturali distribuite lungo tutto il giorno, registrando un afflusso di pubblico superiore alle aspettative.

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