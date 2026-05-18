Arena degli Etruschi boom di presenze al Centro Polifunzionale di Matierno
La prima edizione della rassegna musicale e culturale promossa da Musikattiva ha attirato un numero elevato di visitatori all’Arena degli Etruschi, presso il Centro Polifunzionale di Matierno. L’evento, che si è svolto nel fine settimana scorso, ha visto la partecipazione di numerosi artisti e pubblico provenienti dalla zona e oltre. La manifestazione ha previsto diverse performance musicali e attività culturali distribuite lungo tutto il giorno, registrando un afflusso di pubblico superiore alle aspettative.
Grande successo per la prima edizione della rassegna musicale e culturale promossa da Musikattiva APS: circa 600 presenze dal 7 al 9 maggio Grande successo per la prima edizione di “Arena degli Etruschi”, la rassegna musicale e culturale ad ingresso gratuito organizzata da Musikattiva APS negli spazi esterni del Centro Polifunzionale Aggregativo di Matierno. Dal 7 al 9 maggio, l’iniziativa ha richiamato circa 600 persone, provenienti non solo da Salerno ma anche da diverse aree della Campania. Un risultato significativo per il quartiere collinare salernitano, che per tre giorni si è trasformato in un punto di riferimento per la musica dal vivo, la cultura e l’inclusione sociale. 🔗 Leggi su Zon.it
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