Arcumeggia il borgo dipinto a pochi km da Milano | dove ogni muro racconta una storia d’arte dal 1956

Arcumeggia è un piccolo borgo situato in Lombardia, a pochi chilometri da Milano, noto per le sue facciate decorate con opere di arte pubblica. Dal 1956, le pareti di molte case sono state dipinte da artisti locali e nazionali, creando un museo a cielo aperto. Le murate sono state trasformate in tele che rappresentano scene quotidiane e soggetti artistici diversi. Questa tradizione ha fatto della località un esempio unico di integrazione tra arte e ambiente urbano.

Hai mai sentito parlare di Arcumeggia, il borgo dipinto della Lombardia? Si tratta di un luogo nel quale l’arte non se ne sta chiusa nei musei e nelle gallerie, ma vive direttamente sulle facciate delle case. A pochi chilometri da Milano, questo piccolo paese in provincia di Varese custodisce dal 1956 una storia speciale: ogni muro può diventare una tela, ogni vicolo una scoperta, ogni passeggiata un incontro con colori, figure e memorie d’autore. LEGGI ANCHE: Emanuele Coccia: dentro il «corpo urbano» di Antony Gormley Arcumeggia: il borgo a due passi di Milano che è un museo a cielo aperto tra case, vicoli e affreschi. Arcumeggia è un borgo meraviglioso, uno di quei luoghi che sembrano nati per sorprendere chi arriva senza aspettative. 🔗 Leggi su Funweek.it

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