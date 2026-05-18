ArchINcontra Tina Loiodice | il colore come mezzo di trasformazione dello spazio
Sabato 23 maggio, nell'ambito delle iniziative inserite nel Festival primaverile sull' Architettura della Capitale Open House Roma 2026, presso lo Studio ArchiIN di Via Pasquale Tola 1113 nel quartiere dell'Alberone a Roma si terrà l' evento "ArchINcontra Tina Loiodice - Il colore come mezzo di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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