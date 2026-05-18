‘Archi e pianoforte’ si conclude la rassegna ‘I Mercoledì del Conservatorio’
Mercoledì 20 alle ore 17 si tiene l’ultimo appuntamento della rassegna ‘I Mercoledì del Conservatorio’, organizzata nell’ambito di Ferrara Cameristica. L’evento si svolge a Palazzo Roverella e prevede un concerto con un programma che combina archi e pianoforte. La rassegna, che si è svolta nel corso di diversi incontri, si conclude con questa esibizione, offrendo al pubblico un momento di musica dal vivo.
Si conclude la rassegna ‘I Mercoledì del Conservatorio’ con un concerto a Palazzo Roverella, nell’ambito della rassegna Ferrara Cameristica mercoledì 20 alle ore 17.30, dal titolo ‘Archi e pianoforte’. Il programma propone un intenso percorso attraverso due capolavori del repertorio cameristico. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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