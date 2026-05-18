‘Archi e pianoforte’ si conclude la rassegna ‘I Mercoledì del Conservatorio’

Mercoledì 20 alle ore 17 si tiene l’ultimo appuntamento della rassegna ‘I Mercoledì del Conservatorio’, organizzata nell’ambito di Ferrara Cameristica. L’evento si svolge a Palazzo Roverella e prevede un concerto con un programma che combina archi e pianoforte. La rassegna, che si è svolta nel corso di diversi incontri, si conclude con questa esibizione, offrendo al pubblico un momento di musica dal vivo.

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