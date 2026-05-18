#ApriteVerona l' appello social della radio romanista | Lo stop indiscriminato alle trasferte va interrotto
Un appello sui social invita i tifosi dell’As Roma a recarsi allo stadio Bentegodi per sostenere la squadra nella partita decisiva contro l’Hellas Verona, in programma domenica sera. L’iniziativa nasce dall’hashtag #ApriteVerona, promosso dalla radio romanista, che chiede di interrompere il divieto di trasferte e di permettere ai supporter di assistere dal vivo. L’appello si rivolge sia ai residenti in città sia ai comuni limitrofi, con l’obiettivo di riunire i tifosi per questa gara importante.
Tutti allo stadio Bentegodi, o meglio, un appello social affinché i tifosi dell'As Roma (residenti anche in città e nei comuni della sua provincia) possano sostenere la squadra di Gasperini nell'ultima e decisiva partita in programma domenica sera contro l'Hellas a Verona. Un match che dopo la. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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