Aprilia Wine Festival | due giorni di degustazioni di vini e eccellenze gastronomiche del territorio

Si è svolta la seconda edizione dell'Aprilia Wine Festival, una manifestazione dedicata alle aziende vitivinicole, ai produttori e ai ristoratori della zona. La kermesse ha offerto due giorni di degustazioni di vini e prodotti gastronomici locali, coinvolgendo diversi operatori del territorio. I visitatori hanno potuto assaggiare varie tipologie di vino e specialità culinarie, partecipando a eventi e incontri organizzati nell’ambito dell’evento. La manifestazione si è svolta in un’area dedicata alla promozione delle eccellenze locali.

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