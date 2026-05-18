Aprilia Wine Festival | due giorni di degustazioni di vini e eccellenze gastronomiche del territorio
Si è svolta la seconda edizione dell'Aprilia Wine Festival, una manifestazione dedicata alle aziende vitivinicole, ai produttori e ai ristoratori della zona. La kermesse ha offerto due giorni di degustazioni di vini e prodotti gastronomici locali, coinvolgendo diversi operatori del territorio. I visitatori hanno potuto assaggiare varie tipologie di vino e specialità culinarie, partecipando a eventi e incontri organizzati nell’ambito dell’evento. La manifestazione si è svolta in un’area dedicata alla promozione delle eccellenze locali.
Seconda edizione per l’Aprilia Wine Festival, la manifestazione che celebra le aziende vitivinicole, i produttori e ristoratori del territorio apriliano e dintorni.Si tratta di un vero e proprio viaggio multisensoriale alla scoperta di sapori, colori e odori non solo dei vini prodotti localmente. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
How Romans Organized Giant Festivals The Hidden System Behind Imperial Spectacle
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