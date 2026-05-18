Appuntamento con la tradizione | a Giovi torna la Sagra del Catanazzo

Da venerdì 22 a domenica 24 maggio, gli spazi della Chiesa di Santa Maria dei Campi a Giovi accoglieranno la trentaquattresima edizione della Sagra del Catanazzo. La manifestazione si svolgerà nel comune e coinvolgerà la comunità locale con eventi e iniziative legate alla tradizione. La sagra rappresenta un appuntamento annuale consolidato, che richiama visitatori e abitanti della zona per celebrare questa ricorrenza. La location sarà aperta al pubblico durante tutto il fine settimana.

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