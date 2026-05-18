Appia Antica | Sensori Hi-Tech per il Bosco Sacro

È stato avviato un progetto di monitoraggio nel bosco sacro lungo l’Appia Antica, che prevede l’installazione di sensori hi-tech di tipo linfatico. Questi dispositivi, chiamati Plantvoice, sono stati posizionati tra gli alberi storici per raccogliere dati sul loro stato di salute. L’obiettivo è ottenere informazioni precise tramite strumenti digitali, senza interventi invasivi, per seguire l’evoluzione delle condizioni ambientali e di salute degli alberi nel tempo.

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Cosa: Avvio di un progetto di monitoraggio scientifico tramite l’installazione di sensori linfatici Plantvoice per rilevare lo stato di salute degli alberi storici.. Dove e Quando: Presso il Bosco Sacro, situato all’interno del Parco Regionale dell’Appia Antica a Roma. L’installazione ufficiale dei sensori è programmata per il 24 maggio 2026.. Perché: Per fornire dati oggettivi sulla vigoria delle piante, misurare l’assorbimento di CO2, calcolare l’impronta carbonica e ostacolare decisioni distruttive sul verde pubblico.. La millenaria bellezza della Capitale incontra la frontiera dell’innovazione tecnologica lungo l’antico basolato della Regina Viarum. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Appia Antica: Sensori Hi-Tech per il Bosco Sacro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lavori in via Appia Antica, il sopralluogo del sindaco LavangaIl sindaco di Mondragone Francesco Lavanga nonchè il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Marco Pacifico hanno effettuato un sopralluogo sui... Leggi anche: Scoperto monumento funerario con gladiatori lungo l’antica Via Appia ad Apollosa Appia Antica, a Genzano nasce la strategia per il futuro: associazioni e istituzioni unite per l’Appia Day 2026A Genzano si è svolta la riunione della Rete associativa per la valorizzazione della via Appia Antica ai Castelli Romani per la valorizzazione della consolare romana con l’Appia Day XI° edizione ... castellinotizie.it Roma Appia Antica, presentato il calendario degli eventi da gennaio a giugnoÈ il primo programma di appuntamenti culturali per l’Appia Antica, destinata a diventare una meta turistica sempre più importante. È un programma degno dell’Unesco al quale, dal 2024, il Parco ... ilmessaggero.it