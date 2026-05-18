Appalti comunali la maggioranza lancia una mozione | Almeno 9 euro l’ora per i lavoratori
Durante il consiglio comunale di martedì 19 maggio a Santarcangelo sarà discussa una mozione presentata dalla lista civica di maggioranza PenSa–Una Mano per Santarcangelo. La proposta riguarda il riconoscimento di un salario minimo di almeno 9 euro l’ora per i lavoratori coinvolti negli appalti gestiti dal Comune. La mozione si inserisce all’interno delle delibere in agenda e mira a intervenire sulle condizioni salariali di chi lavora nei contratti pubblici.
Tra i punti all’ordine del giorno nel consiglio comunale di martedì 19 maggio a Santarcangelo sarà presente anche la mozione della lista civica di maggioranza PenSa–Una Mano per Santarcangelo relativa al riconoscimento del salario dignitoso di almeno 9 euro l’ora negli appalti del Comune. “Si. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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