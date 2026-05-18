Apex | il cinema come sublimazione di fantasie proibite

Il cinema ha da sempre rappresentato uno strumento potente per esplorare le emozioni e le fantasie più profonde dell’animo umano. Questa forma di intrattenimento, che combina immagini, suoni e narrazione, permette di immergersi in storie che spesso toccano temi complessi e controversi. Negli ultimi anni, alcuni film hanno suscitato discussioni per aver rappresentato in modo esplicito desideri e paure considerati tabù, portando così il pubblico a confrontarsi con aspetti nascosti della psiche collettiva.

Roma, 18 maggio 2026 – Il cinema è senza dubbio la più grande macchina di proiezione psicologica mai inventata dall’essere umano. Alfred Hitchcock e Bernardo Bertolucci hanno esplicitamente dichiarato che fare cinema significava “mettere a nudo i propri sogni e le proprie ossessioni sul grande schermo”. Chi scrive e dirige una scena ha il potere assoluto di decidere come i corpi si muovono, come si guardano, dove cade la luce e quando tagliare l’inquadratura, rendendo le riprese assimilabili a un atto di voyeurismo. In questo senso, l’ arte può diventare una forma di sublimazione, perché permette l’espressione di impulsi sociali, sessuali o violenti che nella vita reale sarebbero inaccettabili sia per sé stessi che per la società. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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