Sono aperte le iscrizioni per la Scuola estiva di orientamento dell’Università di Siena, che si svolgerà dal 26 al 29 agosto 2026 nella città di Siena. La partecipazione è rivolta a studenti interessati a conoscere meglio le opportunità accademiche offerte dall’ateneo e si può presentare domanda fino a una data da definirsi prossimamente. La scuola estiva prevede attività di orientamento e incontri di approfondimento rivolti a giovani che stanno scegliendo il percorso universitario.

Arezzo, 18 maggio 2026 – Sono aperte le candidature per partecipare alla Scuola estiva di orientamento dell’Università di Siena, in programma dal 26 al 29 agosto 2026 a Siena. L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado interessati ad avvicinarsi al mondo universitario. Per candidarsi è necessario compilare il form online entro il 5 luglio 2026. Successivamente, entro il 10 luglio, saranno pubblicate le graduatorie. In caso di ammissione occorre poi confermare la partecipazione entro il 15 luglio 2026 secondo le modalità indicate nell’avviso. Le candidature saranno accettate fino a esaurimento posti, in base all’ordine cronologico di arrivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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