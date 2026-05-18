A Aosta è stato inaugurato un nuovo sportello dedicato alle persone con disabilità, con l’obiettivo di offrire assistenza sulla tutela dei diritti e sulle pratiche relative all’invalidità civile. Il servizio si occupa di fornire supporto nelle procedure per ottenere i permessi lavorativi e le certificazioni necessarie. A gestire le pratiche sono coinvolti esperti specializzati che collaborano con il patronato Inca, presenti nell’ambito dell’ufficio per rispondere alle richieste degli utenti.

? Punti chiave Come funziona il supporto per l'invalidità civile e i permessi lavorativi?. Chi sono gli esperti che gestiscono le pratiche insieme al patronato Inca?. Dove si trova esattamente lo sportello e quali sono i suoi orari?. Come cambierà l'inclusione lavorativa grazie alla collaborazione con il Liceo Artistico?.? In Breve Inaugurazione ufficiale il 25 maggio alle ore 11 presso il Salone del sindacato.. Genny Targhetta e studenti del Liceo Artistico partecipano all'evento in Via Binel 24.. Servizio operativo dal 15 aprile con consulenze su invalidità e collocamento mirato.. Orari di apertura il lunedì dalle 14.30 e il giovedì dalle 8. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aosta, nuovo sportello per la disabilità: tutela e diritti al centro

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