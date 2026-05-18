L’attore spagnolo ha pubblicato un messaggio su X in cui ha smentito le voci che lo vedevano coinvolto in una bancarotta, specificando di non aver perso ingenti somme a causa delle sue attività come produttore teatrale. Nel testo, ha espresso dispiacere per chi aveva sperato in un fallimento finanziario, confermando che la situazione economica non è compromessa. Nessun dettaglio su eventuali cifre o procedimenti legali è stato fornito nel suo intervento.

Con un lungo intervento su X, il divo spagnolo ha smentito le voci secondo cui avrebbe perso forti somme per via del suo impegno come produttore teatrale. Antonio Banderas si difende in prima persona dalle voci di chi lo dava per rovinato economicamente per via di una serie di operazioni finanziare volte ad alimentare la produzione teatrale spagnola. Il divo è intervenuto con un lungo post su x smentendo le voci di una sua rovina finanziaria, replicando a diverse testate giornalistiche internazionali secondo cui avrebbe perso milioni di euro a causa del suo sostegno al Teatro del Soho CaixaBank in Spagna. Che cosa ha detto Antonio Banderas in risposta alle voci di bancarotta "No, amici miei, non sono rovinato, anzi, sono a tutto gas!", ha scritto su . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Antonio Banderas fa chiarezza sulle voci di bancarotta: "Mi spiace per chi ci sperava"

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