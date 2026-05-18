Antiqua a Casalborgone con una prima nazionale

A Casalborgone si svolge una prima nazionale di Antiqua, evento promosso dall’Accademia del Ricercare. La collaborazione tra l’istituzione e il territorio ha portato alle date del 21 maggio e di fine luglio, quando si terrà il Corso Internazionale di Musica Antica. La manifestazione si inserisce nelle attività che coinvolgono musicisti e appassionati di musica antica, con un calendario di eventi che si sviluppa tra la primavera e l’estate.

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L’Accademia del Ricercare conferma la solida sinergia con Casalborgone, in cui a fine luglio avrà luogo il Corso Internazionale di Musica Antica, e il 21 maggio, alle 21.15, per Antiqua 2026, proporrà presso la chiesa di Santa Maria Maddalena, in piazza Statuto, il concerto della “Fondazione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Antiqua torna a Settimo Torinese con VivaldiAntiqua 2026 torna a Settimo Torinese per il quarto appuntamento della stagione intitolata “Dove il tempo si fa musica e la memoria diventa emozione”. Antiqua a Settimo Torinese con Vivaldi: la rassegnaAntiqua 2026 torna a Settimo Torinese (To) per il quarto appuntamento della stagione intitolata “Dove il tempo si fa musica e la memoria diventa... Antiqua arriva a Casalborgone con El Nuevo Mundo. Il Barocco sudamericanoLa stagione musicale di Antiqua, proposta dall’Accademia del Ricercare, riparte l’8 settembre, alle 21,15, presso la chiesa di Santa Maria Maddalena, in piazza Statuto, a Casalborgone (To). Ars ... torinotoday.it Il Barocco sudamericano di Antiqua a CasalborgoneLa stagione musicale di Antiqua, proposta dall’Accademia del Ricercare, riparte l’8 settembre, alle 21,15, presso la chiesa di S. Maria Maddalena, in piazza Statuto, a Casalborgone (To). Ars Vulgaris ... cronacatorino.it