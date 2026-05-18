Anticipazioni Uomini e Donne 18-22 maggio | Ciro pronto alla scelta finale Mario torna in studio e Gemma non la prende bene

Le nuove puntate di “Uomini e Donne“, in onda su Canale 5 dal 18 al 22 maggio 2026, promettono colpi di scena e confronti infuocati sia nel trono over che nel trono classico. Al centro dell’attenzione il clamoroso ritorno di Mario Lenti e gli ultimi decisivi momenti del percorso di Ciro Solimeno. Per quanto riguarda. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Uomini e Donne, anticipazioni settembre 2023: Gemma ingannata di nuovo, Elio offende spudoratamente Tina. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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