Anticipazioni Un Posto al Sole 18-22 maggio | Marina tradisce Roberto e Greta torna alla carica Rossella davanti ad una scelta drammatica

Nelle puntate di Un Posto al Sole dal 18 al 22 maggio si svelano nuovi sviluppi nelle vicende dei protagonisti. Marina si trova coinvolta in un episodio di tradimento nei confronti di Roberto, mentre Greta torna a farsi sentire nella vita dei personaggi principali. Rossella si trova di fronte a una decisione difficile, e tra tensioni e conflitti interviene anche una crisi tra Rosa e Damiano. La settimana si presenta ricca di colpi di scena e situazioni inaspettate che coinvolgono vari personaggi.

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Anticipazioni Un Posto al Sole dal 18 al 22 maggio: Marina trama contro Greta, tensioni per Roberto e crisi tra Rosa e Damiano Settimana ricca di colpi di scena a Un Posto al Sole, dove intrighi familiari, segreti e rapporti sempre più tesi terranno banco nelle puntate in onda dal 18 al 22 maggio. Marina. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Un posto al sole anticipazioni dal 28 febbraio al 4 marzo: Susanna e Niko rischiano di perdere Jimmy. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Anticipazioni Un posto al sole colpi di scena e tensioni dal 27 al 30 aprile Un posto al sole, trame 25 - 29 maggio #maggio2026 #upas #unpostoalsole #anticipazioni x.com Anticipazioni Un Posto al Sole dal 25 al 29 maggio 2026Un Posto al Sole: scopri le anticipazioni dal 25 al 29 maggio. Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... tvserial.it Dove costruire una grande base all'inizio nella Foresta Settentrionale? reddit Un posto al sole, le anticipazioni del 19 maggio 2026: Greta fa pressioni su RobertoGreta insiste con Roberto perché si avvicini alla figlia e Cristina è manipolata da Leo: trama di Un posto al sole del 19 maggio. dilei.it