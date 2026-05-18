Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 18-22 maggio | Rosa e Marcello verso una scelta drammatica Mirella sempre più distante da Luigi

Da webmagazine24.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Settimana ad alta tensione per “Il Paradiso delle Signore“: le puntate in onda dal 18 al 22 maggio saranno segnate da scelte drammatiche, ricatti e rapporti sentimentali sempre più complicati. Al centro della scena ci saranno le gravi condizioni di Rosa e il piano rischioso organizzato da Irene e Johnny per aiutare Cesare a liberarsi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Il Paradiso delle Signore 8, anticipazioni cast: chi è confermato e chi manca all’appello, un gradito ritorno. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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