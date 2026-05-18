In Valtellina, i musei rappresentano un patrimonio ricco di storie e tradizioni legate alle montagne e alla cultura locale. Questi spazi espositivi conservano oggetti, opere e testimonianze che raccontano il rapporto tra le comunità e il paesaggio alpino, trasmettendo un senso di continuità tra passato e presente. Attraverso le esposizioni, si può scoprire come la natura, l’artigianato e le attività storiche abbiano plasmato l’identità di questa regione montana. I musei, dunque, sono strumenti viventi per conoscere e preservare questa memoria.

Il museo è uno spazio vivo, capace di raccontare storie e accendere curiosità. In Valtellina, i musei riflettono le tante anime del territorio: la natura, la storia, l’arte, l’artigianato e la cultura locale. Ognuno parla a una diversa modalità di vivere il tempo e le esperienze: c’è chi cerca emozioni, chi vuole capire il passato, chi ha bisogno di stupirsi. La Giornata Internazionale dei Musei è l’occasione per parlarne. Per chi ama la natura la scelta può certamente ricardere sul Museo Civico di Storia Naturale di Morbegno, che presenta collezioni di zoologia con animali alpini tassidermizzati, così come sul Museo dei Minerali di Valtellina e Valchiavenna (MuMiVV), che custodisce una ricca collezione di minerali locali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Antichi e moderni custodi dell’identità alpina e montana

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