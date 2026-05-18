Anime Verdi da record | 4.700 visitatori nei giardini nascosti della città
Durante un fine settimana, la città del Santo si è trasformata in un vasto spazio aperto, con migliaia di visitatori che hanno esplorato cortili nascosti e parchi pubblici tra fioriture e racconti. Nei giardini segreti e nelle aree meno conosciute sono stati registrati circa 4.700 ingressi, segnando un record di affluenza. La manifestazione ha coinvolto diversi quartieri, attirando persone di tutte le età interessate a scoprire angoli nascosti della città.
Per un fine settimana la città del Santo è diventata un grande giardino diffuso, attraversato lentamente da migliaia di persone tra cortili nascosti, parchi pubblici, fioriture e racconti. Si è conclusa con oltre 4.700 presenze la nona edizione di Anime Verdi, il Festival dei giardini aperti che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Sullo stesso argomento
Primavera in città: 5 giardini nascosti da affittare a Milano, per eventi e feste nel verdeChe sia per una serata speciale tra amici, una ricorrenza familiare o un evento di lavoro, queste cinque location con giardino privato regalano la...
Anime Verdi Festival 2026: visite ai giardini privati del centro storico di Padova"Anime Verdi", giunto alla nona edizione, torna a Padova sabato 16 e domenica 17 maggio.
Anime Salve di Fabrizio De André: oggi concerto tributo e spettacolo al Teatro Verdi Una serata speciale per celebrare uno dei capolavori più amati di Fabrizio De André. Al Teatro Verdi va in scena Anime Salve, il concerto-evento con tanti artisti genov - Facebook facebook
r/Fantasy Thread di Raccomandazioni Quotidiane e Domande Semplici - 13 Maggio 2026 reddit