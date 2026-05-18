Anime Verdi da record | 4.700 visitatori nei giardini nascosti della città

Durante un fine settimana, la città del Santo si è trasformata in un vasto spazio aperto, con migliaia di visitatori che hanno esplorato cortili nascosti e parchi pubblici tra fioriture e racconti. Nei giardini segreti e nelle aree meno conosciute sono stati registrati circa 4.700 ingressi, segnando un record di affluenza. La manifestazione ha coinvolto diversi quartieri, attirando persone di tutte le età interessate a scoprire angoli nascosti della città.

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