Angelo Ruocco trionfa tra i Master 8 nella IV^ Cronoscalata Alto Bradano
Domenica mattina si è svolta a Oppido Lucano, in provincia di Potenza, la quarta edizione della Cronoscalata Alto Bradano. Tra i partecipanti, il ciclista dell’Eco Evolution Bike si è distinto nella categoria Master 8, vincendo la sua gara. La competizione ha visto diversi atleti affrontare la salita, con il vincitore che ha concluso il percorso in tempi record rispetto agli altri concorrenti. La giornata si è conclusa con l’atleta che ha festeggiato il risultato nella sua categoria.
Buona la prima. Il ciclista atripaldese Angelo Ruocco del team eco evolution bike vince nella rispettiva categoria Master 8 la IV^ Cronoscalata Alto Bradano svoltasi domenica mattina a Oppido Lucano, in provincia di Potenza.I dettagli della gara e la partecipazioneLa gara, valida per la prima. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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