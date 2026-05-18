Andrea Vento apre Terra Mia Dubai sul lungomare di Napoli | Pasta gratis e tante sorprese
Tra pochi giorni sul lungomare di via Partenope a Napoli aprirà Terra Mia Dubai, il nuovo locale gestito da Andrea Vento. L’inaugurazione prevede offerte di pasta gratuita e diverse sorprese per i clienti. La struttura si trova in una posizione strategica lungo la passeggiata sul mare e si presenta come un punto di riferimento per chi desidera gustare specialità italiane. La data ufficiale di apertura è stata comunicata recentemente, senza ulteriori dettagli sugli eventi previsti.
Aprirà tra pochi giorni sul lungomare di via Partenope il nuovo locale di Andrea Vento Terra Mia Dubai. Ad annunciarlo è lo stesso agente di viaggio e imprenditore che punta a proporre nella piazza partenopea il format di successo dei suoi locali di Dubai: “Il mio nuovo ristorante Terra Mia Dubai. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
GIORGIA VIENE CATTURATA DA VECNA E PORTATA NEL SOTTOSOPRA DI STRANGER THINGS PER 24 ORE!
Sullo stesso argomento
Inferno Dubai, Andrea Vento: "Abbiamo paura. Ci spostiamo un Emirato più sicuro"L'agente di viaggio e influencer da tempo trasferitosi per lavoro a Dubai racconta queste ore drammatiche dopo l'attacco iraniano Il noto agente di...
A Napoli tornano le Uova della ricerca Airc con tante sorprese preziose firmate Casa AscioneSi rinnova anche quest’anno a Napoli l’appuntamento con le Uova della Ricerca, iniziativa nata nel 2009 e promossa da Fondazione AIRC Comitato...