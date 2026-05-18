Andrea Gilli | Donald vuole avere il controllo Dopo Hormuz Xi deve trattare

Mentre le tensioni tra Russia e Ucraina continuano e l'Iran prosegue il suo programma nucleare, la Cina intensifica i suoi sforzi di penetrazione economica in Occidente. L'obiettivo del governo cinese è di affermarsi come potenza globale entro il centenario della Repubblica popolare, previsto tra circa vent'anni. In questo scenario, alcune analisi indicano come le mosse di Pechino siano motivate dalla volontà di consolidare il proprio ruolo internazionale, anche attraverso strategie di influenza e accordi economici con altri paesi.

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Mentre la Russia prosegue la guerra in Ucraina e l'Iran non rinuncia al programma nucleare, la Cina insiste nel suo progetto di infiltrazione economica in Occidente con l'obiettivo di raggiungere il primato mondiale entro il centenario della Repubblica popolare. Per comprendere il ruolo di Pechino nello scenario globale in evoluzione, Il Tempo ha intervistato Andrea Gilli, docente di Studi Strategici all'Università St. Andrews e Associate Fellow dello IEP@Bocconi. Il sistema dittatoriale della Cina ha garantito al paese una straordinaria competitività sul mercato globale e soprattutto europeo. Strategicamente, l'assenza di freni non rischia... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Andrea Gilli: "Donald vuole avere il controllo Dopo Hormuz Xi deve trattare" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Trump saluta Xi e annuncia: "Sull'Iran la pensiamo allo stesso modo. Hormuz deve riaprire"Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha concluso la visita in Cina portandosi dietro "accordi commerciali fantastici" e "opinioni molto... Teheran, l'esercito deve avere per legge l'autorità dello Stretto di HormuzSecondo la proposta di legge in discussione nel Parlamento iraniano per la gestione della via navigabile, le forze armate iraniane sarebbero...