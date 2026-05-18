Andolfo decisivo | campionato coppa e 34 reti nella stagione perfetta dei ‘Falchi’
Antonio Pio Andolfo ha giocato un ruolo chiave nella stagione dei Falchi Cautano, che si è conclusa con la vittoria del campionato di Terza Categoria e la promozione in Seconda Categoria. Durante l’annata, il calciatore ha segnato 34 reti, contribuendo anche al successo in Coppa. La squadra ha ottenuto risultati importanti sia in campionato sia nelle competizioni più brevi, portando a casa due trofei. La sua performance si è dimostrata decisiva in diversi incontri fondamentali.
Tempo di lettura: 3 minuti Antonio Pio Andolfo è stato uno dei protagonisti assoluti della stagione trionfale dei Falchi Cautano, culminata con la vittoria del campionato di Terza Categoria e la conseguente promozione in Seconda Categoria ma anche con un prestigioso successo in Coppa. Un’annata perfetta, chiusa senza sconfitte e arricchita da un doppio trionfo che porta anche la sua firma in modo decisivo. Classe 2006, Andolfo arriva a Cautano con una scelta precisa e controcorrente: dopo aver vissuto una stagione straordinaria alla Sarnese, dove aveva realizzato 44 gol in un anno, decide di non proseguire verso categorie superiori come la Serie D. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Sullo stesso argomento
Como Inter, una doppia sfida che decide la stagione dei nerazzurri: prima il campionato e poi la Coppa Italiadi Redazione Inter News 24Como Inter, i nerazzurri affronteranno due volte la squadra di Fabregas per uno snodo cruciale per la stagione Il...
Leggi anche: "Malagò presidente Figc con il 66% dei voti, decisivo l’appoggio di calciatori e allenatori, Abete certo del 34%" - RUMOR