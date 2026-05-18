Andolfo decisivo | campionato coppa e 34 reti nella stagione perfetta dei ‘Falchi’

Antonio Pio Andolfo ha giocato un ruolo chiave nella stagione dei Falchi Cautano, che si è conclusa con la vittoria del campionato di Terza Categoria e la promozione in Seconda Categoria. Durante l’annata, il calciatore ha segnato 34 reti, contribuendo anche al successo in Coppa. La squadra ha ottenuto risultati importanti sia in campionato sia nelle competizioni più brevi, portando a casa due trofei. La sua performance si è dimostrata decisiva in diversi incontri fondamentali.

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