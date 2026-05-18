Domani si prevede ancora pioggia, con le nuvole che continueranno a interessare la regione. Tuttavia, a partire da mercoledì 20 maggio, un fronte di alta pressione entrerà in azione, portando condizioni di tempo stabile e soleggiato. Le previsioni indicano che queste condizioni dureranno almeno fino al prossimo fine settimana, offrendo giornate più chiare e temperature in aumento rispetto alle ultime settimane. La situazione meteorologica cambierà quindi rapidamente nei prossimi giorni, con un miglioramento delle condizioni climatiche.

Firenze, 18 maggio 2026 – Domani dovremo riprendere gli ombrelli, ma da mercoledì 20 cambierà tutto: l’alta pressione si riprenderà la scena e, dunque, dopo giornate altalenanti godremo di bel tempo almeno fino al prossimo fine settimana. Ma c’è anche un’altra buona notizia: per ora, all’orizzonte non si vede l’arrivo di ondate di calore. Insomma, le temperature resteranno gradevoli ancora per un po’. Una persona si riposa approfittano ella giornata soleggiata al Parco Biblioteca degli Alberi, un parco pubblico situato nel quartiere di Porta Nuova, Milano, 2 aprile 2026. Ultime 24 ore di allerta meteo poi, per il ponte di Pasqua, arrivano il sole e il caldo con i termometri che arriveranno a sfiorare i 25°C. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ancora pioggia, ma ha le ore contate. L’alta pressione riprende la scena: ecco le previsioni

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Meteo, ore contate per l'alta pressione che ha portato un anticipo di estate

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