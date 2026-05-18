Ancona presidio per la Palestina | arriva la polizia sotto Traiano

A Ancona, un presidio di solidarietà con la Palestina si è svolto nelle vicinanze di Traiano. Durante l'evento, alcune persone hanno manifestato e sono state identificate dalla polizia. La tensione tra i manifestanti e le forze dell'ordine è salita a causa di scambi verbali accesi. La polizia è intervenuta per gestire la situazione, che si è sviluppata nel corso della manifestazione. Non sono stati riportati incidenti o feriti nel corso delle operazioni.

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? Domande chiave Chi sono i manifestanti identificati dalla polizia sotto Traiano?. Come è scoppiata la tensione verbale durante il presidio?. Perché i manifestanti hanno scelto proprio via XXIX Settembre?. Cosa accadrà al presidio dopo la scadenza del 24 maggio?.? In Breve Presidio attivo da domenica 17 maggio fino alle 23:59 del 24 maggio.. Polizia identifica circa dieci persone tra i quindici manifestanti in via XXIX settembre.. Manifestanti citano nei volantini i nomi di Vittorio, Marco e Maurizio.. Tensione per un'auto che ha riprodotto Faccetta nera vicino alla statua di Traiano.. La polizia è intervenuta in via XXIX settembre ad Ancona, sotto la statua di Traiano, meno di un’ora dopo l’inizio del presidio permanente pro Global Sumud Flotilla organizzato da Global Sumud Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ancona, presidio per la Palestina: arriva la polizia sotto Traiano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Global Sumud Flotilla: è iniziato il presidio permanente, ma non mancano le provocazioni. Arriva anche la poliziaANCONA – Il presidio permanente pro Global Sumud Flotilla organizzato dalla Global Sumud Italia in via XXIX settembre, per la precisione sotto la... Spaccia sotto le telecamere, tempo zero arriva la poliziaLa polizia ha denunciato un 29enne di origini senegalesi per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Ancona – A 9 anni dalle bombe in Ucraina alle cure al Salesi per una patologia raraANCONA - Tutte le cure e tutto l’amore per Anghelina. E’ tornata ad Ancona e al presidio pediatrico ’Salesi’ dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche la bambina ucraina che poco meno di due ... veratv.it Porto di Ancona, al via i lavori per presidio per controlli sanitari ex-TubimarInizia nel porto di Ancona l'adeguamento di una porzione dell'ex Tubimar per allestire i presidi operativi per i controlli sanitari di frontiera sulle merci in importazione nello Stato italiano che ... ansa.it