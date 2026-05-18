Ancona napoleonica | tra vestiti dell' epoca e rievocatori vari va agli archivi il primo appuntamento
Nel fine settimana si è svolto il primo evento dedicato all'Ancona napoleonica, organizzato dall'assessorato al Turismo del Comune di Ancona in collaborazione con la Federazione europea delle città napoleoniche. La manifestazione ha attirato numerosi partecipanti, che hanno potuto ammirare costumi d'epoca e assistere a rievocazioni storiche. L'evento si è svolto in vari spazi della città, coinvolgendo diverse associazioni e appassionati, creando un’atmosfera che ha ricostruito un momento del passato napoleonico.
ANCONA – Ha destato molto interesse il primo degli eventi dedicati all'Ancona napoleonica, tenutosi nel weekend e organizzato dall'assessorato al Turismo del Comune di Ancona attraverso la partnership stretta con la Fecn, la Federazione europea delle città napoleoniche.La conferenza con i costumi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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