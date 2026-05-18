Ancona napoleonica | tra vestiti dell' epoca e rievocatori vari va agli archivi il primo appuntamento

Nel fine settimana si è svolto il primo evento dedicato all'Ancona napoleonica, organizzato dall'assessorato al Turismo del Comune di Ancona in collaborazione con la Federazione europea delle città napoleoniche. La manifestazione ha attirato numerosi partecipanti, che hanno potuto ammirare costumi d'epoca e assistere a rievocazioni storiche. L'evento si è svolto in vari spazi della città, coinvolgendo diverse associazioni e appassionati, creando un’atmosfera che ha ricostruito un momento del passato napoleonico.

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