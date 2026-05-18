Ancona il Gulliver Rock Festival porta Ele A in piazza | è gratis

A Ancona, il Gulliver Rock Festival si svolgerà nelle prossime settimane e prevede un concerto gratuito in piazza con la partecipazione di Ele A. Le band universitarie che apriranno l'evento sono state comunicate dall'organizzazione e si esibiranno prima dell'artista principale. L’evento coinvolgerà il centro cittadino, con possibili ripercussioni sulla viabilità e sulla presenza di pubblico nelle vie circostanti. La manifestazione mira a coinvolgere la comunità locale e a promuovere la musica dal vivo tra i giovani.

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? Punti chiave Chi sono le band universitarie che apriranno il concerto?. Come cambierà la vivibilità del centro di Ancona con questo evento?. Perché l'Associazione Gulliver ha scelto proprio la gratuità per il festival?. Quale impatto avrà questo incontro sul legame tra università e città?.? In Breve Sabato 23 maggio ore 20 piazza Roma ospita la 33esima edizione del festival. Associazione Gulliver Aps e Università Politecnica delle Marche organizzano l'evento. Due band universitarie selezionate tramite Bando Gruppi Spalla aprono la serata. Programma prevede esibizioni musicali seguite da un dj set conclusivo. Sabato 23 maggio alle ore 20, piazza Roma ospiterà la trentatreesima edizione del Gulliver Rock Festival con un programma che vede protagonista l’artista Ele A. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ancona, il Gulliver Rock Festival porta Ele A in piazza: è gratis ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Musica, Hard Rock Cafe porta a Firenze il festival delle band aziendali Bari, bus scolastici porta a porta: gratis per disabili e nuovi criteri? Cosa sapere La Giunta di Bari approva le linee guida per il trasporto scolastico 2026/2027. Torna il Gulliver Rock Festival, giunto alla sua trentatreesima edizioneTorna puntuale anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dell’estate anconetana: il Gulliver Rock Festival, giunto alla sua trentatreesima edizione. senigallianotizie.it Torna il Gulliver Rock Festival, evento gratuito sabato 23 maggio in piazza Roma(ANSA) - ANCONA, 18 MAG - Torna il Gulliver Rock Festival, giunto alla trentatreesima edizione e in programma il 23 maggio a partire dalle 20 in piazza Roma, organizzato dall'Associazione Gulliver Aps ... msn.com