Anche Piantedosi smentisce Salvini | L'aggressore di Modena è italiano no a spiegazione semplicistica
Il dibattito nella maggioranza si focalizza sul caso dell'auto che ha investito persone a Modena, con diverse opinioni sulle cause dell'incidente. Il ministro dell'Interno ha chiarito che l'episodio non riguarda una questione di immigrazione, precisando che l'aggressore è di nazionalità italiana. Questa dichiarazione arriva dopo le affermazioni di un altro membro del governo, che ha cercato di offrire una spiegazione diversa, alimentando così il confronto tra le parti.
Non si placa lo scontro in maggioranza sul caso dell'auto che si è scagliata sulla folla a Modena. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, avverte: "Non si tratta di gestione dell'immigrazione". Mentre Matteo Salvini prova a riappacificarsi con Tajani: "Non ho problemi con nessuno". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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