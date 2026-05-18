Anche Piantedosi smentisce Salvini | L'aggressore di Modena è italiano no a spiegazione semplicistica

Il dibattito nella maggioranza si focalizza sul caso dell'auto che ha investito persone a Modena, con diverse opinioni sulle cause dell'incidente. Il ministro dell'Interno ha chiarito che l'episodio non riguarda una questione di immigrazione, precisando che l'aggressore è di nazionalità italiana. Questa dichiarazione arriva dopo le affermazioni di un altro membro del governo, che ha cercato di offrire una spiegazione diversa, alimentando così il confronto tra le parti.

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