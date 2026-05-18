Amplifon punta ai margini | cede in India 115 cliniche a Hearzap

Amplifon ha deciso di vendere 115 cliniche in India a Hearzap, una mossa che riguarda direttamente la sua presenza nel mercato locale. La cessione interessa le strutture che contribuivano ai risultati finanziari del segmento indiano, che aveva un impatto sui margini operativi complessivi dell'azienda. Questa operazione fa parte del piano strategico denominato Fit4Growth, volto a ristrutturare l’attività e ottimizzare le performance. Non sono stati resi noti i dettagli economici dell’accordo o le tempistiche della transazione.

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? Punti chiave Perché il business indiano pesava sul margine operativo di Amplifon?. Come influirà questa cessione sui risultati finanziari del programma Fit4Growth?. Cosa accadrà ai 460 dipendenti coinvolti nel trasferimento delle cliniche?. Quali nuovi merceti prioritari sceglierà il gruppo dopo questa dismissione?.? In Breve Cessione coinvolge 115 cliniche dirette e circa 460 dipendenti locali.. Ricavi del comparto indiano nel 2025 pari a 12 milioni di euro.. Operazione inserita nel programma strategico Fit4Growth per migliorare l'Ebitda.. L'accordo con Hearzap si concluderà nei prossimi mesi dopo condizioni sospensive..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Amplifon punta ai margini: cede in India 115 cliniche a Hearzap ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L’Oréal punta all’acquisto di Innovist (e all’India)Il colosso del beauty L’Orèal sarebbe in “trattative avanzate” per acquisire una quota di maggioranza nella start-up indiana di prodotti di bellezza... Ex Ilva, l’India punta a Cornigliano: Jindal in corsa per il rilancioLa sindaca di Genova Silvia Salis ha accolto questa mattina presso Palazzo Tursi i rappresentanti del gruppo indiano Jindal, interessati... Amplifon cede il business in India a Hearzap, segnali positivi dalla svizzera SonovaLa dismissione contribuirà positivamente al margine ebitda adjusted della società. Sonova si aspetta una ripresa graduale del mercato degli apparecchi acustici nel 2026 con una crescita del 2-4%, come ... milanofinanza.it Amplifon, redditività ai massimi storici nel primo trimestre con margine Ebitda adjusted al 24,5%(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Amplifon ha approvato i risultati relativi al primo trimestre 2026, che si chiude con ricavi consolidati pari a 579,8 milioni di euro, in aumento dello ... teleborsa.it