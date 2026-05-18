Amministrative 2026 Cristiano Sicari incontra Giorgia Meloni

Il candidato sindaco di Chieti, Cristiano Sicari, ha incontrato a Roma la presidente del Consiglio. L'incontro si è svolto nei giorni scorsi e ha visto partecipare i rappresentanti delle rispettive città. La riunione si è concentrata su questioni legate alla politica locale e alle prossime amministrative del 2026. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ai temi trattati o agli esiti dell'incontro.

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