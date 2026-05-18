Amministrative 2026 Cristiano Sicari incontra Giorgia Meloni

Da chietitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il candidato sindaco di Chieti, Cristiano Sicari, ha incontrato a Roma la presidente del Consiglio. L'incontro si è svolto nei giorni scorsi e ha visto partecipare i rappresentanti delle rispettive città. La riunione si è concentrata su questioni legate alla politica locale e alle prossime amministrative del 2026. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ai temi trattati o agli esiti dell'incontro.

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Il candidato sindaco di Chieti Cristiano Sicari ha incontrato, nei giorni scorsi a Roma, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.Sicari è stato accompagnato dalla capogruppo di Fratelli d’Italia per Chieti, Carla Di Biase nella sede nazionale di Fratelli d’Italia, in via della Scrofa 39.Con la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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