Amici il talent più longevo si conferma imbattibile nel prime time
Ieri sera si è conclusa la finale del talent più duraturo, che ha visto trionfare un concorrente dopo settimane di competizioni. La vittoria è arrivata con una performance che ha ricevuto ampi consensi, portando il pubblico a seguire con attenzione l’intera serata. La trasmissione, in onda nel prime time, continua a mantenere un alto livello di ascolti, confermandosi come uno dei programmi più seguiti della sua fascia oraria. La conclusione della stagione ha lasciato molti con la curiosità di conoscere i prossimi sviluppi.
(Adnkronos) – Con la vittoria di Lorenzo nella finalissima di ieri, cala il sipario sulla venticinquesima edizione di 'Amici', ma i numeri parlano chiaro: il talent show di Maria De Filippi non solo si conferma il più longevo della televisione italiana, ma dimostra ancora una volta la sua forza schiacciante nel prime time, dominando la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Amici 25 - Lorenzo - Incoscienti giovani
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Il problema dei talent show è che sono solo per talenti performativi. reddit