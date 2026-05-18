Amici il talent più longevo si conferma imbattibile nel prime time

Ieri sera si è conclusa la finale del talent più duraturo, che ha visto trionfare un concorrente dopo settimane di competizioni. La vittoria è arrivata con una performance che ha ricevuto ampi consensi, portando il pubblico a seguire con attenzione l’intera serata. La trasmissione, in onda nel prime time, continua a mantenere un alto livello di ascolti, confermandosi come uno dei programmi più seguiti della sua fascia oraria. La conclusione della stagione ha lasciato molti con la curiosità di conoscere i prossimi sviluppi.

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(Adnkronos) – Con la vittoria di Lorenzo nella finalissima di ieri, cala il sipario sulla venticinquesima edizione di 'Amici', ma i numeri parlano chiaro: il talent show di Maria De Filippi non solo si conferma il più longevo della televisione italiana, ma dimostra ancora una volta la sua forza schiacciante nel prime time, dominando la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Amici 25 - Lorenzo - Incoscienti giovani Sullo stesso argomento Leggi anche: Ascolti sabato 18 aprile, Amici vince il prime time Amici 25: Kiara eliminata, le prime parole dopo l'uscita dal talentNella quinta puntata del Serale di Amici 25, condotto da Maria De Filippi, Kiara Fina è stata eliminata al termine di una serata intensa tra sfide,... LORENZO SALVETTI VINCE AMICI! A soli 18 anni, il giovane artista di Verona conquista il pubblico e alza la coppa del talent più seguito d’Italia #LorenzoSalvetti #Amici #Amici24 #FinaleAmici #MariaDeFilippi #Talento #Musica #Verona #Amici2025 # x.com Amici, il talent più longevo si conferma imbattibile nel prime timeCon la vittoria di Lorenzo nella finalissima di ieri, cala il sipario sulla venticinquesima edizione di 'Amici', ma i numeri parlano chiaro: il talent show di Maria De Filippi non solo si conferma il ... adnkronos.com Lorenzo Salvetti vince Amici 2026: chi è il cantante che ha conquistato Maria De FilippiLorenzo Salvetti è il vincitore di Amici 2026: ecco chi è il cantante veronese che ha conquistato Maria De Filippi e il televoto. rumors.it Il problema dei talent show è che sono solo per talenti performativi. reddit