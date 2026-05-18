Amici il retroscena sul vincitore Lorenzo Salvetti | spunta il messaggio di Achille Lauro

Ieri sera, su Canale 5, è andata in scena la finale della 25esima edizione di Amici. Durante la puntata, è stato diffuso un messaggio attribuito a Achille Lauro che riguarda il vincitore Lorenzo Salvetti. La comunicazione ha attirato l’attenzione dei partecipanti e del pubblico presente in studio. L’episodio si inserisce in un quadro più ampio di eventi legati alla conclusione del talent show, senza ulteriori dettagli sui contenuti del messaggio o sulle conseguenze legali.

Ieri, 17 maggio 2026, su Canale 5 è andata in onda la puntata finale della 25esima edizione di Amici. Il talent, condotto da Maria De Filippi, ha incoronato come vincitore Lorenzo Salvetti. Il giovane talento - che ha anche vinto il premio Spotify - ha colto nel segno riuscendo, silenziosamente. 🔗 Leggi su Today.it

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