Domenica 17 maggio 2026 si è conclusa la finale di Amici 25, in cui il televoto ha determinato il vincitore. Alessio Di Ponzio ha ottenuto il 50,08% delle preferenze, superando di poco Emiliano Fiasco, che si è fermato al 49,92%. La differenza tra i due contendenti è stata minima, creando un finale molto combattuto. Il risultato è stato annunciato subito dopo la chiusura delle votazioni, che si sono protratte per diverse ore.

La finale di Amici 25, andata in onda domenica 17 maggio 2026, ha visto un risultato sorprendente. Alessio Di Ponzio ha battuto Emiliano Fiasco con un margine risicato: 50,08% contro 49,92%. Questo risultato ha diviso il pubblico, riaprendo discussioni accese tra i fan dei due ballerini. La vittoria di Alessio, sebbene celebrata, porta con sé interrogativi sul valore del televoto e sull’interpretazione del talento. Alessio Di Ponzio vince il circuito ballo ad Amici 25 Televoto deciso per pochi decimali. Il televoto ha mostrato un equilibrio sorprendente tra i due concorrenti. Con solo 0,16% di differenza, il risultato finale ha lasciato molti a bocca aperta. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici 25, televoto al cardiopalma: Alessio vince con il 50,08% contro Emiliano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Amici 25, la finale dei ballerini: Alessio, Emiliano e Nicola sono future stelleLa finale di Amici 25 è un po’ insolita, perché per la prima volta da molto tempo l’attenzione è prevalentemente rivolta ai ballerini e non ai...

Amici 25, pagelle sesto serale: Alessio candidato alla vittoria (8), la Celentano "sacrifica" Emiliano (4)Procede verso la semifinale Amici 25, il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi; dopo il sesto serale, il programma perde un altro ballerino.

Le anticipazioni sulla finale di Amici 25, in onda in prima serata il 17 maggio. I finalisti si contendono il titolo al televoto x.com

Amici 25, vince Lorenzo Salvetti: il televoto decide il vincitore e chiude la finaleDomenica 17 maggio 2026 è andata in onda la finale di Amici 25, vinta dal cantautore Lorenzo Salvetti, che ha conquistato la coppa e il titolo assoluto al termine di una serata ... ilgazzettino.it

Amici 25: Lorenzo Salvetti vince a sorpresa su Alessio Di Ponzio. Cosa è successo nella finale del talent show?Lorenzo Salvetti è il vincitore di Amici 25: finale al cardiopalma contro Alessio Di Ponzio, malore in diretta, incidenti sul palco e premio finale da 150mila ... alfemminile.com

Tallyvision: un'app per la votazione delle feste di Eurovision per te e i tuoi amici (https://tallyvision.party) reddit