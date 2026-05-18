La finale di Amici 25 si è conclusa con la vittoria di Lorenzo Salvetti, assegnandogli il primo premio. Emiliano ha ricevuto riconoscimenti per i suoi premi, che sono stati valutati con un punteggio di 8. Cattelan, invece, ha ottenuto un voto di 5, risultando sotto le aspettative. Questa edizione ha visto un coinvolgimento del pubblico inferiore rispetto alle precedenti, lasciando una sensazione di delusione generale. La trasmissione si è conclusa con l'assegnazione delle coppe e delle valutazioni finali.

Lorenzo Salvetti vince Amici 25 e solleva la coppa di un'edizione che, a differenza delle precedenti, non ha scaldato il pubblico come avrebbe dovuto E così, anche la 25esima edizione di Amici è finita. Il talent show di Canale 5 si è concluso secondo programma: i giornalisti in studio che si complimentano, i ragazzi che sperano in una carriera nel mondo dello spettacolo e l'irrinunciabile, a quanto pare, segmento di Password che nemmeno per la finale ha smesso di spezzare il ritmo della gara. A contendersi la finale sono stati Alessio e Lorenzo, entrambi vincitori nelle rispettive categorie di ballo e canto: la vittoria nella finalissima è andata a Lorenzo, che così vendica il secondo posto a X Factor di due anni fa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Amici 25, pagelle della finale: Lorenzo vince (6), i premi di Emiliano (8), Cattelan rimandato (5)

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