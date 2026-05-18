amici 25 lorenzo trionfa emiliano miglior ballerino

Durante la finale di Amici 25, il vincitore nel settore canto è stato Lorenzo Salvetti, mentre nel ballo ha avuto la meglio Alessio. La gara ha visto sfidarsi giovani talenti in entrambe le categorie, con Lorenzo che ha ottenuto il primo posto nel canto e Alessio nel ballo. Emiliano ha ricevuto il riconoscimento come miglior ballerino, distinguendosi tra i partecipanti. La serata ha visto la consegna di premi e riconoscimenti ai concorrenti più meritevoli.

Quest'anno ad Amici 25 a trionfare è il canto con Lorenzo Salvetti, al secondo posto Alessio che vince nel ballo. Premio della critica ad Emiliano E’Lorenzo il vincitore di Amici 25, forse uno dei risultati meno attesi, anche perché gran parte del pubblico avrebbe preferito la vittoria di Alessio che invece ha trionfato nella propria categoria. Lorenzoè arrivato in finale quasi per miracolo, infatti la puntata si è aperta con un ballottaggio tra gli ultimi due semifinalisti, lui e Angie e ad avere la meglio è stato il ragazzo che, manche dopo manche, è riuscito a vincere tutti i televoti fino ad alzare la coppa.Emiliano, poco prima dell’ultimo ballo della finalissima con Alessio, si è sentito male dietro le quinte. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Amici 25, Lorenzo mentre canta e suona live

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